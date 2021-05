Booba lance "Ultra Radio", un nouveau média

Le Duc est toujours dans plein de projets.

Booba est peut-être le retraité le plus actif de l'histoire de l'humanité. Il faut dire qu'il s'agit d'une fausse "retraite", lui qui avait juste affirmé qu'il ne sortirait plus d'albums. En fait, depuis qu'il a annoncé ça, il n'a fait que multiplier les projets et les apparitions, tout en dirigeant tous ses labels. Un homme d'affaires donc, qui n'entend clairement pas s'arrêter là. D'un côté, il veut vraiment développer 92i Africa mais il a également tous les artistes français de son roster à développer. En plus de tout ça, le Duc s'apprête à lancer un nouveau média, "Ultra Radio".

.@ultraradio1

Booba ( @lapiraterieofficial ) & @kyusteed vous présentent “ULTRA RADIO”.

De la musique et des contenus inédits disponibles dès le 28 Mai.

RDV sur toutes les plateformes de streaming @ultraradio1

Visuel by @kisol pic.twitter.com/4YWR2fDI2y — Booba (@booba) May 21, 2021

Cette initiative rappelle curieusement le lancement de OKLM Radio, en 2014. Un média ambitieux qui avait très bien démarré mais qui a depuis disparu, sans trop de raisons. On espère que Kopp ne va pas nous refaire le même coup. Le contenu de "Ultra Radio" est plutôt flou pour le moment et très peu d'informations ont filtré. A vrai dire, seul des posts sur les réseaux sociaux nous ont annoncé la nouvelle. L'ouverture officielle de ce nouveau média se fera apparemment le 28 Mai, dans moins d'une semaine donc.

Pour ce projet, Booba s'est associé au célèbre Kyu Steed, beatmaker très proche de Dosseh, avec qui Booba entretient de très bonnes relations. En attendant l'ouverture donc, on ne peut se contenter que du petit post de Booba sur Twitter, dans lequel il indique que sa radio sera dispo sur toutes les plateformes de streaming, et qu'il y aura de la musique et du contenu inédit. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus !