A$AP Rocky : fou amoureux de Rihanna !

A$AP confirme sa relation avec Riri et donne des détails.

Dans une interview donnée à GQ, A$AP Rocky s’est confié comme jamais sur ses sentiments envers Rihanna. Et la conclusion est simple : il est dingue d'elle !

A$AP Rocky fait la couverture du tout nouveau numéro de GQ. A cette occasion, il s’est livré sans filtre sur celle qui le rend fou : Rihanna. Ce couple très discret a longtemps alimenté les tabloïds tant leur relation fait rêver !

Celle qui se fait absente des charts aime garder sa vie personnelle privée. Depuis ses histoires avec Drake et Chris Brown, elle a préféré conserver son petit jardin secret à l’abri des regards malveillants. On lui a aussi prêté une relation avec un milliardaire saoudien… Mais rien n'a été officialisé publiquement ! Si aujourd’hui elle est toujours dans le même mood, c’est son nouveau compagnon qui s’est chargé de tout dévoiler à la presse. Ce dernier n’est autre que A$AP Rocky.

Celui qui a trouvé sa place d'acteur sur Netflix s’est donc confié au magazine GQ sur cette relation. Le rappeur nous fait comprendre que Rihanna est la femme de sa vie. Il déclare : "Parmi un million d'autres, c'est elle... je pense que quand tu sais, tu sais. C'est la bonne". Il explique que grâce à celle qui inspire Cardi B il s'est retrouvé spirituellement, arrêtant les drogues et se concentrant sur ses projets professionnels.

Une histoire saine, qui fait rêver. Elle prouve que dans ce monde où règne la démesure, la sincérité a bel et bien sa place