Soso Maness : il y aurait pu ne jamais avoir de "Zumba Cafew"

Le gimmick avait été déconseillé par son épouse.

En pleine tournée promotionnelle pour son projet "Avec le Temps" qui sortira le 4 juin prochain, Soso Maness s'est retrouvé sur le plateau de "Clique" pour répondre aux questions de Mouloud Achour. Revenant sur son parcours, sa famille... le rappeur marseillais a dévoilé de nombreuses anecdotes notamment par rapport au fameux "Zumba Cafew".

Venu pour parler de la sortie de son troisième album studio, Soso Maness s'est penché sur la création de la célèbre phrase que tous les Français ont eu dans la tête durant l'été 2020, "Zumba Cafew" : "C’est une musique électro des années 2000, quand je sortais, c’était un gimmick qui faisait Samba Café Carnaval et je kiffais ça. Avec un pote à moi, quand on charbonnait, on s’appropriait ce "samba café": regarde la meuf "samba café". Le jour où on fait le track, je leur dis les gars venez avec nous, on crie "samba café", mais ils étaient tous bourrés du coup ils ont crié "Zumba Cafew". C'est donc cette simple erreur de prononciation qui rendra le titre numéro un pendant plusieurs semaines.

Soso Maness a également parlé du rôle important que joue sa femme dans sa vie. Ayant un métier complètement à l'opposé de son mari (employée du Ministère de la Justice), elle lui permet de garder les pieds sur Terre et de s'élever intellectuellement. Il dévoile que le gimmick aurait pu ne jamais apparaître sur le morceau car sa femme n'avait pas approuvé : "Le jour où on fait Bande Organisée, Jul nous envoie la prod donc on écrit tous, on essaye et on a rendez-vous au studio une demi-heure avant. Il n’y a personne autour de moi, j’ai écrit le couplet et il n’y a que ma femme en face de moi. Je lui dis : "écoute mon cœur, je vais faire ça : […] Et ça fait Zumba Cafew, Cafew, Carnaval." Et je lève la tête et je la vois en fou rire, elle me dit : "Ne fais surtout pas ça, ça ne va jamais marcher, trouve autre chose". On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme, mais cette fois-ci, heureusement que Soso Maness n'a pas écouté sa conjointe.