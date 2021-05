Kodak Black redit tout son amour pour Donald Trump

Il rêve carrément de lui !

On le sait, Kodak Black est reconnaissant envers l'ancien président Trump de l'avoir sorti de prison. Depuis sa libération, le rappeur s'est investi comme promis dans la communauté, multipliant les dons et les actions caritatives. Mais son "culte" de Donald Trump va encore plus. Dans un récent post, il a expliqué avoir rêvé de lui et littéralement l'adorer. Si ça ce n'est pas de l'amour...

"J'ai rêvé de Trump la nuit dernière. J'adore ce n*gga."

Had a dream bout trump last night, I love dat nigga — Kodak Black (@KodakBlack1k) May 17, 2021

On peut comprendre le rappeur floridien. Durant son dernier jour en tant que président des Etats-Unis, Donald Trump a signé plusieurs grâces dont une pour Lil Wayne et une autre pour Kodak Black. Cela a permis à celui qui vient de sortir l'album "Haitian Boy Kodak" de quitter la prison quelques jours plus tard alors qu'il lui restait encore plusieurs mois à passer derrière les barreaux. Il était emprisonné pour avoir falsifié des informations sur des formulaires fédéraux afin d'acheter des armes à feu. Sans l'intervention du leader du parti républicain, il serait resté en prison jusqu'en 2022. Il faut dire qu'il avait adressé une supplique désespérée à Trump pour qu'il le sorte de prison, promettant de donner un million de dollars si le président faisait un geste.

"Si le président me libère, je vais dépenser 1 million dans des oeuvres de charité au cours de la première année de ma libération."

Il a aussi remercié le président Trump en s'offrant une bague en diamant afin de lui rappeler le geste de l'ancien président et lui exprimer toute sa gratitude. Alors quand il dit qu'il l'aime, ce n'est pas du cinéma...