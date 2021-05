Jul : son incroyable échange avec Cristina Cordula

Si vous aviez encore un doute que Jul est devenu plus qu'un rappeur, un élément central de la pop culture hexagonale, l'échange que l'artiste marseillais a eu sur Twitter avec l'animatrice de télévision Cristina Cordula, vient prouver que le J a su franchir les frontières pour se diffuser un peu partout dans la société. Elle a en effet repris à sa sauce le morceau événement "Bande Organisée" que l'artiste phocéen a partagé avec sept autres de ses camarades.

Ce n'est pas la première fois que l'animatrice de l'émission "Les reines du shopping" se laisse aller sur un son de Jul. En janvier déjà, elle s'était laissée aller devant les caméras en reprenant un titre de La Machine.

Quelques mois plus tard, rebelote, cette fois sur Twitter où la relookeuse a partagé une vidéo pleine d'humour sur le réseau social.

Elle s'est ensuite levée pour effectuer le signe de Jul en s'exclamant : "Marseille bébé !" et en répétant le refrain à plusieurs reprises et en y ajoutant des “tu tu tu” et des “ouh ouh”. Elle a évidemment conclu par son expression favorite : "C’est magnifaïk".