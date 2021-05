Nicki Minaj et Azealia Banks se clashent violemment

Nicki a même été accusée de prendre beaucoup trop de "poudre"...

On parle souvent de la compétition parfois un peu exagérée dans le rap US, mais on oublie de parler de la rivalité qu'il existe entre les filles du rap game US. Cette rivalité est très forte et exacerbée, et contrairement aux hommes elles prennent parfois moins de pincettes pour dire qu'elles se détestent. C'est le cas par exemple d'Azealia Banks et de Nicki Minaj, deux artistes qui se détestent de longue date. Ce weekend, l'affrontement a pris un nouveau tournant avec un invité surprise : la cocaïne !

Nicki Minaj était en effet de retour sur Insta pour faire la promo du retour de sa mixtape "Beam Me Up Scotty" sur les plateformes de streaming. Un live durant lequel elle a beaucoup reniflé, e nui n'a pas échappé aux internautes, ni à sa grande rivale Azealia évidemment. Cette dernière a fait une vidéo dans laquelle elle appuie fortement sur cet acte de renifler, en disant que la "sister Nicki a vraiment l'air d'avoir de graves problèmes" et qu'il faut absolument qu'elle arrête de sniffer de la coke. Tout en rajoutant des petites piques physiques, on se refait pas.

Trust, it’s all fun & games until I wanna play too — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 14, 2021

Internet a également bien rigolé à ce sujet, jusqu'à ce que Nicki Minaj décide de répondre, d'abord sur twitter, puis sur un live Instagram dans lequel la diva explique qu'elle assume absolument toutes les drogues qu'elle a prises dans sa vie, mais qu'elle n'a apparemment jamais sniffé une ligne de toute sa vie. On ne voit pas pourquoi elle mentirait, la rappeuse ne s'est en effet jamais cachée de rien, Mais c'est vrai que cette drogue demeure encore assez mal vue dans le rap game. Affaire à suivre !