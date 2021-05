Lil Reese victime d'une fusillade !

Le rappeur est abonné aux coups de feu...

En 2019, le monde entier découvrait un peu le rappeur Lil Reese, de Chicago. Un rappeur pas très connu qui a eu son "heure de gloire" lorsqu'il est victime d'une fusillade très médiatisée aux USA, dans laquelle il est touché à la gorge. Emmené à l'hôpital, le rappeur s'en est sorti mais il avait perdu la voix pendant de longues semaines avant de la retrouver. Entièrement rétabli, il s'était remis à son activité de gangsta rapper, et avait notamment lancé un clash avec 6ix9ine ou les assassins de King Von. Mais le voilà à nouveau victime d'une fusillade.

Now: Multiple calls of a person shot in a parking garage. Dearborn/Grand. #ChicagoScanner #Chicago — CWBChicago (@CWBChicago) May 15, 2021

L'histoire n'est pour l'instant pas encore très claire puisqu'elle vient de se dérouler : une fusillade a éclaté samedi matin à Chicago, dans un parking sous-terrain. Deux groupes d'hommes se faisaient face en se tirant dessus, la police a donc répondu à l'appel. Sur place, les forces de l'ordre trouve une Dodge Durango accidentée, ainsi que 3 victimes de blessures par balles dont deux graves. Selon TMZ qui a eu accès à des vidéos très explicites de la situation, Lil Reese serait actuellement à l'hôpital et blessé à plusieurs reprises, notamment au visage et plus précisément à l'oeil.

Le véhicule accidenté est parsemé d'impacts de balles et la fusillade a l'air d'avoir été extrêmement violente. Tout serait apparemment parti d'un car-jacking qui a mal tourné, dont Lil Reese aurait été accusé. On revient vers vous dès qu'on en apprend un peu plus. En attendant, c'est 6ix9ine qui a décidé de répondre à cet évènement en trollant : vu que Reese a l'air de ne pas avoir de voiture, il a lancé une cagnotte en ligne pour lui en offrir une. Inarrêtable.