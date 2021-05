Booba : nouveau message de soutien à Brahim Bouhlel

Un soutient de poids pour le comique emprisonné.

Sale temps pour Brahim Bouhlel. L'humoriste s'était mis dans la sauce il y a quelques semaines en tournant une story à but humoristique lors d'un voyage au Maroc. Lors de la vidéo, il avait manqué de respect à plusieurs jeunes enfants des rues et avait encore fait un parallèle douteux entre Maroc et prostitution, bref, assez pour s'attirer les foudres du pays et finir enfermé en attente d'un procès. Depuis, il est passé au tribunal et a écopé de 8 mois de prison ferme pour ses blagues douteuses. Le game français prend position pour lui envoyer un peu de soutien, sans cautionner sa bêtise.

C'est un peu sur cette ligne que Booba se situe. Après avoir insulté la série "Validé" et tous ses participants pendant longtemps, il avait sauté sur l'occasion de se moquer un peu plus de l'humoriste après sa mésaventure. Mais désormais, le rappeur du 92 lui envoie un peu de forces en voyant la violence de la "sanction" prononcée par les autorités marocaines, qui ont décidé de ne pas laisser passer ce manque de respect. "Une pensée pour lui sincèrement il a déliré et sa blague est condamnable mais 8 mois de prison au Maroc y mérite pas c'est trop" a déclaré B2O en story.

On peut être assez d'accord avec les propos de Booba. Il est vrai que le sketch de Brahim Bouhlel est très maladroit et même carrément insultant sous plusieurs aspects. Mais finir en prison pour de telles bêtises, c'est peut-être un peu sévère. On espère évidemment qu'il aura une peine raccourcie ou aménagée, et qu'il aura compris la leçon.