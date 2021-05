Pour Booba, Kaaris ne peut plus faire de classiques sans lui.

Encore une attaque de la part du Duc.

Ca n'est pas la très grande forme pour Kaaris en ce moment. Pour commencer, il a fait un petit passage éclair à l'hôpital pour raisons de santé, même s'il est vite ressorti et n'avait donc apparemment rien de très grave. Mais surtout, il continue de subir les insultes de Booba, alors même que ce dernier est censé être retraité. Mais même à la retraite, le Duc ne le lâche pas, il est sur ses cotes. Cette semaine, il a encore essayé de lancer une offensive contre Kaaris et son équipe.

Depuis la reformation du duo Kaaris / Therapy, Booba balance régulièrement des provocations à destination du tandem, avec qui il travaillait beaucoup dans le passé. Cette semaine ça a été l'occasion de se lâcher un peu en postant une photo avec deux chats, sur laquelle il est écrit : "Therapy qui essaye de traîner Chaaris en studio pour faire un classique qui n'en sera jamais un car papa n'est plus là". Un message agressif et frontal comme souvent avec Booba.

Il faut avouer que c'est facile d'attaquer en ce moment, où Kaaris semble vendre un peu moins (même s'il a toujours été certifié pour ses projets depuis "Or Noir"). On peut aussi observer que Booba n'a jamais semblé s'ennuyer autant que depuis qu'il est à la retraite, lui qui saute sur le moindre début d'occasion pour lancer un clash (avec Damso, Kaaris,Gims, Dinor, Zola,...) d'un niveau pas très élevé, et auquel presque plus personne ne répond... C'est peut-être ça le plus triste dans toute cette histoire, au fond.