Maes travaille sur un nouvel album !

Le rappeur de Sevran va faire son come-back !

Maes s'apprête à faire son grand retour avec un nouveau projet. Après "Les Derniers Salopards" sorti en janvier 2020, certifié triple platine, il s’apprête à nous faire plaisir une nouvelle fois. Il a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Olivier Nusse, le patron d’Universal Music France, s’est récemment exprimé dans les colonnes du Journal du Dimanche. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a lâché une bombe. Il a déclaré que Maes préparait son troisième album studio. Ce dernier devrait sortir à la rentrée 2021. Des dires qui ont enflammé les réseaux et qui ont été confirmés par le rappeur de Sevran lui-même. Et ça, le jour où il a reçu un triple disque de platine par le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) !

Celui qui a cartonné avec "Les Derniers Salopards" avec pas moins de 38 536 copies écoulées en une semaine, a confirmé l’information dans sa story Instagram. Oui, il est bel et bien en train de préparer un opus. Il a écrit sur fond noir : “On passe au suivant #TicTac”.

Ces derniers mois, celui qui s'est moqué des chiffres de vente de Kaaris, n’a pas chômé ! De Lacrim à Booba, le rappeur a enchainé les collaborations à succès. Son nom et son talent font vendre, il est un atout pour tous les artistes !

Nul doute que son nouveau projet va exploser les scores une énième fois ! Maes est habitué à dominer les classements...