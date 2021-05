Soso Maness : découvrez le tracklisting de "Avec le temps"

Son album sortira le 4 juin.

Après la furie "Bande Organisée", Soso Maness revient aux affaires en solo avec son nouvel album, "Avec le temps" qui sortira le 4 juin. Sur ce projet, on retrouvera notamment des featurings de Jul, SCH, Gims et PLK. Le tracklisting contient 17 titres dont les singles déjà sortis, "Zumba Cafew" et "DLB 13".

LA FM Ça y est on y est, Mon troisième album sera disponible le 4 juin cet album s’appelle « avec le temps » et sachez que je l’ai fait avec le cœur ♥️

Merci à @plkpb @gims @sch @juldetp Et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet ????

RDV LE 4 JUIN Ça va péter !!!!

Découvrez le tracklisting de "Avec le temps" :