Tory Lanez encore accusé de violences ?

Il aurait frappé une star de la téléréalité.

Finalement, et c'est assez dommage, quand Tory Lanez fait les gros titres ces derniers mois, c'est rarement pour parler de sa musique. Ce sont plutôt ses ennuis judiciaires qui vont la Une et intéressent les médias. Après avoir été accusé d'être le tireur qui a blessé Megan Thee Stallion lors d'une fin de soirée agitée, le rappeur canadien fait de nouveau parler de lui pour une histoire de violences. Selon TMZ, Tory Lanez a été accusé d'avoir frappé une personnalité de Miami, Prince Michael Harty, lors d'une soirée au club Vendome à South Beach, en Floride. Selon le rapport de police, la victime a déclaré qu'elle se trouvait à sa table quand Lanez s'est approché et l'a frappé sur le côté gauche du visage.

Selon les constatations des agents dépêchés sur place, le côté gauche du visage de Prince Michael Harty était enflé et a nécessité un traitement médical. Tory Lanez est cité dans le rapport de police comme étant le suspect de ces coups et blessures. L'artiste canadien nie en bloc les accusations portées contre lui. Un de ses représentants a même expliqué que la star de la télé-réalité était obsédée par son client. Il souligne également qu'il n'y aucune trace vidéo de l'altercation ni aucun témoin de la scène qui corroborerait la plainte de Michael Harty.

Le problème, c'est que Tory Lanez a déjà frappé Prince Michael Harty en 2019, toujours à Miami et qu'il y a eu procès. Prince envisagerait d'ailleurs de poursuivre à nouveau le rappeur.

Encore une fois, Tory Lanez risque donc de devoir gérer des problèmes judiciaires liés à sa supposée violence...