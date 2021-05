Mister You ne retournera pas en prison

La justice l'a laissé en liberté.

En première instance en 2017, Mister You avait été condamné à 6 mois de prison pour avoir essayé d'acheter un permis de conduire par le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) ainsi qu'à 5000 euros d'amende. La justice a été plus clémente en appel puisque le rappeur de Belleville n'a finalement été condamné qu'à une amende de 10 000 euros même si les magistrats ont reconnu que Mister You était bien coupbale d'avoir voulu acheter le document administratif.

Ce jugement change beaucoup de choses dans la vie de Mister You qui a été condamné dans une autre affaire, celle de la promotion sur les réseaux sociaux du point de deal Caliweed à Villejuif (Val-de-Marne). En appel, Younes Latifi de son vrai nom a effet été condamné à 24 mois de prison ferme mais les magistrats avaient accepté que sa peine soit aménagée. Si Mister You avait été condamné à de la prison ferme dans l'affaire de l'achat du permis, cela aurait tout remis en cause et le rappeur aurait été incarcéré une nouvelle fois. Une décision dont s'est félicité l'avocat du rappeur, Robin Binsard.

"Plutôt que de tomber dans le tout carcéral, la cour a choisi d’écarter l’hypothèse de la prison. Cela honore l’institution judiciaire."

Ce dernier estime aussi que la place de son client "n’est pas en prison mais dans les salles de concert et en tête des palmarès du rap".

Mister You n'a pas encore officiellement réagi à cette décision, mais celui qui a lancé "HLM 2" en février doit être soulagé de ne pas retourner derrière les barreaux, lui qui a déjà effectué d'autres peines de prison.