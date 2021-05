Jul : son signe en finale de la Ligue des Champions ?

Le rappeur marseillais défie le footballeur Riyad Mahrez.

Il est devenu habituel pour les fans de Jul d'arborer fièrement le signe de leur rappeur préféré à n'importe quelle occasion. Les footballeurs ne font pas exception à la règle, on a pu voir de nombreux athlètes célébrer un but en imitant le rappeur, en particulier les joueurs de Marseille d'où il est originaire. Cette fois-ci, Jul a lancé un défi à son ami Riyad Mahrez, joueur de Manchester City qui va disputer la finale de la Ligue des champions contre Chelsea : faire le signe Jul si ce dernier marque un but lors du match.

Le 29 mai prochain, Mahrez jouera sa première finale de Champions League sous les couleurs des Citizens. Acteur majeur de la réussite de l'équipe de Manchester, il a marqué trois des quatres buts lors de la double confrontation en demi-finale contre le PSG. L'international algérien affrontera Chelsea afin d'essayer de décrocher la première coupe de l'histoire de l'équipe.

A cette occasion, l'émission Téléfoot a dressé un portrait de Riyad Mahrez. Jul, qui sortira bientôt son traditionnel album d'été, s'est exprimé au sujet du capitaine de l'équipe nationale d'Algérie car les deux hommes sont très proches, ils ont l'habitude de trainer ensemble et même de taper le ballon rond. Le Marseillais n'a pas manqué de complimenter son ami : "Ses crochets, c'est les crochets du quartier. C'est le genre de joueur pour lequel tu regardes un match. C'est une personne simple, un mec normal, il ne se prend pas la tête. Dès qu’il a le ballon, tu te dis : "il va faire quelque chose. Il va me régaler." Et à chaque fois c’est ce qu’il se passe. Il a fait gagner l’Algérie. Pour moi c’est une superstar".

Visiblement, Jul voit déjà Mahrez marqueur de la rencontre puisqu'il l'a défié de célébrer son but avec le fameux signe aux deux mains : "La team JuL ça fera plaisir. Merci la zone ! Force à toi". Le Marseillais n'est pas le seul rappeur à supporter le joueur de Manchester, Booba l'a encouragé pour la finale. Pourrons-nous voir un peu de Marseille lors de la finale 100% anglaise ? Rendez-vous le 29 mai !