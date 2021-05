Roméo Elvis revient sur les accusations d'agressions sexuelles

Dans la foulée des accusations d'agressions sexuelles portées à l'encontre de Moha La Squale, Roméo Elvis a également été pris dans la tourmente et a lui aussi été accusé des mêmes maux par une jeune femme.

Face à l'ampleur prise par cette affaire, le rappeur belge avait immédiatement présenté ses excuses à la jeune femme sur son compte Instagram. Alors qu'il signe son retour musical, il a été interrogé sur cette histoire par le magazine Télérama. Le frère de la chanteuse Angèle a accepté de revenir sur ce moment qui a tout changé pour lui comme pour sa victime. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, il explique ainsi vouloir continuer à apprendre de ses erreurs pour éviter que cela ne se reproduise, "une faute dont il a tiré les leçons" selon ses propres mots.

Par contre, il ne comprend pas le harcèlement qui a visé sa compagne et sa soeur.

Dans une interview donnée à Street Press, la jeune femme agressée par Roméo Elvis avait raconté son histoire, expliquant avoir croisé le rappeur dans un magasin et que tout se passait bien avant que ce dernier ne dérape.

"Quand je re-rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c'est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau. Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Le mec est grand, il est imposant. Il enlève ses mains et les met dans mon pantalon et sur mes fesses. Je lui dis : 'Tu fais quoi ?' Il a un déclic. Il arrête tout et sort. Comme s'il était en transe et qu'il venait de se réveiller."