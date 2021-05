Booba reprend ses attaques contre Damso

Et il ne fait pas semblant.

On pensait que Booba allait réellement perturber le live de Damso, lorsque que ce dernier a présenté son dernier album, "QALF Infinity". Contre toute attente, le Duc a été très calme voire même élogieux sur la qualité du projet et s'est intéressé à certains titres en posant des questions précises. Les compliments du rappeur du 92I n'étaient pas passés inaperçus et avaient même été abondamment commentés. Ensuite, fort de son ironie et d'un certain sens du second degré, B2O a même été encore plus loin en parlant de Dems comme d'un génie, laissant les fans espérer une réconciliation entre les deux anciens amis. Evidemment, cela n'était pas la réalité et il n'a pas fallu longtemps pour que Booba reprenne se attaques contre le rappeur belge, comme s'il avait besoin de remettre les choses dans l'ordre...

Dans une story postée sur Instagram, le Duc a remis les choses à leur place et s'est clairement moqué de son ancien poulain. Il a partagé une vidéo faite par un fan qui a réalisé un mash-up entre des titres de Booba et de Damso. Mais s'il semble avoir apprécié l'initiative, il a immédiatement rappelé qui était le patron en écrivant ; "Continuer de rêver", ruinant ainsi tous les espoirs des internautes qui pensaient qu'une réconciliation était possible.

Ensuite, il a ajouté :

"Ça sonne bien parce que c’est l’instru d’Ultra, c’est tout. C’est les sons de papa."

Mais ce n'est pas tout, pour ceux qui auraient encore eu des doutes, Booba a été encore beaucoup plus loin dans une autre story où il chuchote des "gentillesses" à Damso...

"Et pour ceux qui croient au feat Booba-Damso, Damso, c'est un gros fils de p*te, qu'il aille n*quer sa mère la p*te !"

#Booba X #Damso : Non ce n'est pas la #paix. Voilà ce que le #DUC a diffusé hier soir sur instagram ! pic.twitter.com/1MutQURbXW — ZE Z' XXI (@ze_xxi) May 6, 2021

D'une part, il éteint tous les espoirs d'une possible réconciliation, mais en plus il remet clairement de l'huile sur le feu.