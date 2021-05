DMX : les confidences de Swizz Beatz

Swizz Beatz en a gros sur le coeur.

La mort de DMX, un des rappeurs les plus influents de l'histoire de cette musique, reste toujours très présente dans les esprits et fait beaucoup parler. Alors que l'artiste a quitté ce monde il y a un mois, ses proches continuent d'honorer sa mémoire et d'essayer de nous décrire quelle personne incroyable il était dans la vraie vie. Parmi eux, c'est surtout Swizz Beatz qui en parle le plus, on sent que le producteur et ami de X en a vraiment gros sur le coeur depuis la perte de son pote. Il s'est encore livré ce sujet sur les ondes de la radio new-yorkaise 105.1.

Il est notamment revenu sur le message qu'il a lu lors de la cérémonie d'hommage à DMX, le 24 avril dernier. Une intervention dans laquelle il explique que X a longtemps souffert du manque d'amour et de reconnaissance, que ce soit de la part de certains proches mais aussi des gens dans la musique. Swizz Beatz demandait donc à tous ces gens qui n'ont pas démontré de signe d'affection à X de son vivant, ne se mettent pas à l'aimer une fois qu'il est mort. Car il en est certain, c'est une forme de solitude, de tristesse et de manque de reconnaissance qui ont fait que le rappeur était aussi torturé et qu'il n'a pas pu se détacher de la drogue.

"De la part des fans, DMX a eu beaucoup d'amour.C'est juste d'un autre type d'amour dont il manquait, je ne pense pas qu'il en ait eu beaucoup. Et c'est ce que je voulais dire à la cérémonie, parce que j'ai beaucoup été confronté à ça. J'étais beaucoup avec DMX, surtout récemment. Donc j'ai été très présent dans sa vie et je comprenais mieux ce qu'il traversait. Quand j'ai commencé à voir certaines choses, en tant que frère, ça m'a dérangé", raconte le producteur. C'est probablement ce qui a poussé Swizz Beatz à réagir de manière assez violente aux propos de Irv Gotti sur la mort de X, des propos assez crus.