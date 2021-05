Pop Smoke : son assassin avait 15 ans !

La rue est vraiment cruelle...

Pop Smoke est mort depuis presque un an et demi, pourtant il a toujours énormément d'actualité. Comment est-ce possible ? Des ayants droits qui décident de sortir des morceaux posthumes régulièrement (un nouvel album devrait bientôt arriver), mais aussi un procès pour meurtre, le sien, dans lequel plusieurs personnes sont accusées. Le procès se déroule en ce moment et on apprend chaque jour de nouveaux détails sordides sur cette triste affaire, qui a coûté au rap US un de ses meilleurs éléments sur les dix dernières années.

Hier, on apprenait le déroulé de la soirée : 4h du matin, un groupe armé rentre chez Smoke pendant qu'il est sous la douche, puis s'introduit dans la salle de bain avant qu'une bagarre éclate et qu'ils le tuent. Aujourd'hui on vient en rajouter une couche dans l'horreur, puisqu'on apprend que l'assassin du rappeur avait seulement 15 ans... Le nom du meurtrier présumé est pour l'instant gardé secret. C'est lors d'une discussion avec un camarade de cellule en Mai dernier qu'il a avoué avoir appuyé sur la gâchette, 3 fois, avec un Beretta 9mm, qui est bien l'arme ayant tué Pop Smoke.

Selon le rapport du détective de la LAPD Camacho chargé de l'affaire, les assaillants portaient des masques de ski les rendant non identifiables.Le seul adulte qui reste actuellement en détention pour cette affaire, Cory Walker, risque la peine de mort, alors qu'il affirme devant les tribunaux n'avoir rien fait d'autre que conduire la voiture, et ne serait impliqué directement ni dans le vol ni dans leur meurtre. On vous tient au courant des autres futures révélations du procès.