Booba attaque de nouveau Zola

Dur de sortir du viseur du Duc.

Pour un retraité, Booba a eu une actualité plutôt élevée ces deux dernières semaines. Pour commencer, il s'en est pris virtuellement à la moitié du game : Kaaris, Youssoupha, SCH, mais aussi Hatik et sa pub pour Garnier, un partenariat pas assez street pour un rappeur visiblement. Il a surtout sorti un tout nouveau single, "Kayna", un morceau où il rappe pendant tout le titre et où il fait notamment référence à l'époque de "Temps Mort". Un Booba occupé, mais pas débordé, qui prend donc le temps de s'attaquer à une de ses cibles préférées : Zola.

Ca n'est pas la première fois que le Duc s'attaque à lui. Il y a quelques semaines, il avait clashé Zola et Kodes en disant qu'ils étaient pauvres et roulaient en mobylette sur Paname. Cette semaine Booba continue dans la moquerie, en reprenant un moment du passage de Zola chez "Clique", l'émission de Canal +. Dans le passage, le rappeur affirme qu'il a eu du mal à retrouver son français après être parti aux States, et qu'il avait donc du mal à rapper en studio à son retour.

Booba n'a évidemment pas pu laisser passer ça, lui qui vit aussi aux Etats-Unis depuis plusieurs années. Il s'est donc fendu d'un post sur Instagram : "Ohla faut l'arrêter lui il va se blesser. C'est leuu américanisééyyy. Y a des gens qui suivent ces gens-là?". Un message bien moqueur et qui devrait plaire à sa fanbase, mais beaucoup moins à Zola on l'imagine. En attendant une éventuelle réponse de la part du rappeur du 91, qui se fait bien silencieux à chaque fois.