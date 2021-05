Uzi arrêté !

Il a pris 4 mois fermes...

Même quand la route du succès semble s'ouvrir en grand devant nous, parfois le chemin pour y parvenir reste semé d'embûches. C'est exactement ce que doit se dire le jeune rappeur Uzi, grande révélation de la saison 2020/2021. Originaire de Noisiel, il avait notamment fait exploser les compteurs de vues avec son hit "A La Fête", suivi d'un album "Coeur Abimé" qui a lui aussi très bien fonctionné et qui est sorti peu de temps après. Mais désormais, il vient d'être condamné à une peine de prison ferme de quatre mois.

C'est le site Le Parisien qui a lâché l'info, très vite relayée par la presse rap. Uzi a été arrêté dimanche soir à 23h30 après un contrôle routier à côté de Lognes. Selon le site, il aurait d'abord donné une fausse identité, puis les forces de l'ordre auraient trouvé une sacoche avec un petit butin à l'intérieur : 3000 euros en liquide, en billets de 10 et 20 euros. Voilà le genre de kichta qui ne trompe pas en général... Il explique que les sommes viennent de ses sponsors, mais la police n'y croit pas et l'emmène au poste, pour non-justification de ressources. Il prend également une amende pour non respect du couvre-feu.

Le lendemain, perquisition au domicile de Uzi, et là, c'est le jackpot pour la police. Ils trouvent 200 grammes de résine de cannabis, 800 grammes d'herbe, plusieurs téléphones portables, un couteau, une balance et 37 munitions de calibre 22 LR. Déféré mercredi au parquet, le rappeur a donc été condamné à 4 mois fermes pour détention de stups, de munitions de catégorie B, et refus de divulguer le code d'un téléphone.