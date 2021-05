Joe Budden ne veut pas que Nicki Minaj sorte de sa retraite !

Clash ou conseil ?

Avec Joe Budden, on ne sait jamais s'il plaisante, s'il est agressif ou si tout simplement il ne réfléchit pas avant de parler. Toujours est-il que dans un des derniers épisodes de son podcast, il a encouragé Nicki Minaj à ne pas sortir tout de suite de sa retraite. Personne ne savait trop comment interpréter ses paroles avant qu'il ne s'explique plus en détail.

Si l'impatience des fans face à l'absence de Nicki Minaj commence à se ressentir, le rappeur du New Jersey ne pense pas que sortir maintenant de sa semi-retraite serait une bonne idée. Pour lui, lancer un projet alors que la pandémie de Covid-19 sévit toujours dans le monde est une mauvaise idée car cela ne permet pas aux albums d'avoir de bons résultats, prenant en exemple celui de DJ Khaled qui, selon lui, est un échec alors qu'il va certainement devenir numéro du Billboard.

"Vous n'avez pas écouté ce que l'on a dit à propos de Khaled et de la sortie de son projet durant le Covid ? Et tu veux que Nicki Minaj sorte un album maintenant ? Nicki, je t'aime et je te souhaite bonne chance à toi et à ta famille."

De toute façon, cela ne semblait pas vraiment dans les plans de Barbie. Mais dis comme ça, on avait vraiment l'impression que Joe Budden ne voulait surtout pas que Nicki Minaj fasse un come-back.

Ceci dit, elle voit quand même fondre sur elle de plus en plus de rappeuses performantes et vu la vitesse à laquelle va le game, il serait peut-être bon qu'elle ne laisse pas trop de temps sans donner de ses nouvelles musicales surtout qu'une de ses dernières sorties s'est faite avec 6ix9ine...