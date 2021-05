Booba affiche Hatik et sa pub pour Garnier

Le Duc n’a pas pu s’empêcher de se moquer.

Sur Instagram, Hatik a partagé une vidéo de la pub qu’il a fait pour la marque Garnier. Une vidéo qui a fait réagir B2O qui en a aussi profité pour le tacler sur son silence dans l’affaire Brahim Bouhlel, avec qui il a joué dans la série "Validé".

L’ascension d’Hatik a été fulgurante depuis son rôle dans "Validé" de Franck Gastambide. Même si l’artiste a déjà pensé à tout plaquer, il a tenu bon et enchaîne les projets. En mars, le rappeur a dévoilé son premier album "Vague à l’âme", puis a annoncé quelques jours plus tard, qu’il était le nouvel ambassadeur de la marque Garnier. C’est en tant qu’égérie, qu’Hatik a partagé le 4 mai, une vidéo faisant la promotion de la marque. Accompagné de l’influenceuse Sarah-Amel et de sa compagne, la mannequin Paola Locatelli, le rappeur s’amuse sur un nouveau morceau créé spécialement pour l’occasion.

Tout l’air d’aller pour le mieux pour le nouvel ambassadeur, Hatik. Du moins, jusqu’à ce qu’un certain Duc de Boulogne ne décide de s’en mêler. Après avoir clashé Kaaris et s’être attaqué à SCH, Booba a tenu à réagir à la publicité du rappeur de 28 ans. À travers la story du compte Instagram de La Piraterie, il a commenté la vidéo : "Désolé Hatik j’peux pas m’empêcher de réagir ! Vous avez aucune limite". À priori, la vidéo semble avoir beaucoup amusé Booba. Mais, elle lui a aussi fait remarquer une chose. Pendant que le rappeur prend du bon temps, Brahim Bouhlel, qui lui donne la réplique dans "Validé", est toujours en prison au Maroc. Surtout, le fait qu'Hatik ne soutienne pas son comparse dans cette affaire, ne plaît pas au Duc. Lui qui avait déjà dénoncé la décision, jugée injuste, de la justice marocaine, il ajoute : "Tu ferais mieux d’envoyer un mandat et une vidéo de soutien à Brabra ton acolyte qui croupit comme une merde dans les geôles kerchoises". Voilà qui est dit. On imagine que Booba (tout comme nous) attend la réponse d’Hatik.