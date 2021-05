50 Cent : symbole de New York, il a quitté la ville !

Il vit désormais à Houston.

Difficile de faire plus new-yorkais que 50 Cent. Le rappeur est né dans le quartier du Queens et symbolise très clairement la grosse pomme. Mais Fifty a décidé d'aller voir au Sud si la vie n'était pas plus douce... En effet, il a indiqué sur Instagram qu'il vit désormais à Houston, au Texas, la ville de naissance Beyoncé, Megan Thee Stallion ou encore Travis Scott. Même si le rappeur a toujours représenté NYC, avec l'âge, il recherche sans doute des conditions de vie plus softs...

"J'adore NY, mais je vis à Houston maintenant. Je vous expliquerai plus tard. Balayez vers la gauche. Green Light Gang. BOOM."