Booba dénonce "les arnaques" Kaaris

Et le cloue au pilori.

Si Booba s'en prend actuellement à de nouveaux rappeurs et se fait gentiment de nouveaux ennemis comme Zola et SCH, il est bon de voir que certaines choses ne changent pas. C'est ainsi que le Duc a remis un taquet à Kaaris lui reprochant les placements de produits et les publicités qu'il fait sur ses réseaux sociaux. Il l'a ainsi attaqué suite à la publication du compte Instagram "Stop arnaque" qui dénonce les arnaques et les fausses informations que l'on peut trouver sur le réseau social.

Kaaris vient donc d'être épinglé par ce compte. Evidemment, Booba s'en est délecté et s'est fait un malin plaisir de partager l'information sur le compte de la Piraterie.

"De pire en pire. Merci de nous débarrasser de ces rappeurs fauchés qui ne font que mentir dans leurs chansons et ne survivent que grâce aux arnaques de paris sportifs, trading et autres placements de produits, ça suffit."

Comme beaucoup de stars ou d'influenceurs, Kaaris profite de sa large audience sur Internet pour promouvoir des produits ou faire de la publicité. Cela lui assure un revenu et permet à l'annonceur de toucher un très nombreux public. Le problème, c'est que là, sa dernière vidéo pour le jeu en ligne JetX a été épinglé par le compte Instagram Stop Arnaque pour le plus grand plaisir de B2O... Alors qu'on pensait qu'il délaissait ses ennemis "historiques", celui-ci a prouvé qu'il les avait toujours bien en tête et qu'il ne les lâcherait sans doute jamais !