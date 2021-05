Booba s’exprime sur la condamnation de Brahim Bouhlel de "Validé"

Contre toute attente, le Duc défend l’acteur....

B2O passe de l’attaque à la défense. Après avoir clashé Brahim Bouhlel, il prend aujourd’hui son parti sur TikTok et dénonce la peine de prison dont a écopé le comédien, au Maroc.

L’acteur Brahim Bouhlel vient d’être condamné au Maroc à 8 mois de prison ferme suite à la vidéo polémique dans laquelle on le voit insulter des femmes et des enfants marocains. Accompagné du snapchatteur marocain Zbarbooking et du comédien Hedi Bouchenafa, les propos des trois comparses ont choqué le Maroc, mais pas que. En France aussi les réactions avaient été vives dans cette affaire. Maes, Mister You, Lacrim, Niro, Rohff et Booba avaient réagi. En ce qui concerne l’expert en clashs, celui-ci n’y été pas allé de main morte. Il avait (comme à son habitude) rit de la situation en se moquant de Brahim Bouhlel sur ses réseaux. Frank Gastambide, réalisateur de la série "Validé" en avait également pris pour son grade.

Cependant, les choses ont changé. En effet, même si Hedi Bouchenafa a pu quitter le territoire avant d’être inculpé de quoi que ce soit, il n'en a pas été de même pour les deux autres. La justice marocaine a condamné Brahim Bouhlel à 8 mois de prison ferme (1 an pour Zbarbooking). Une peine assez lourde qui a fait réagir, non sans humour, Booba. Le Duc a mis de côté ses attaques envers Youssoupha et s’est exprimé dans une vidéo sur TikTok sur la peine du comédien. Avec un accent américain, il a dit :

"Je fais la vidéo pour le Brahim de validé, j’ai un peu de pitié, il n’y a pas de soutien zéro. Il n’a pas non plus violé les enfants, il méritait juste les coups de bâton. J’ai de la pitié, il n’est pas soutenu par ""Validé"". Tu as fait des bêtises, mais tu mérites pas les 8 mois, tu mérites le coup de bâton tac tac, mais sache qu’on sait que toi tu regrettais. Si tu avais violé, touché les enfants là c’était la muerte, tu as capté, mais Brahim je pense, tu es pas mauvais, tu as fauté, mais ce sont vraiment des enc**lés, il n’y a pas de soutien pour toi".

Une prise de position partagée aussi par le rappeur Canardo qui avait également dénonçait cette peine qu’il juge trop lourde. Comme quoi B2O peut se moquer, mais n’hésite pas non plus à dénoncer quand il estime qu’il y a de l’injustice.