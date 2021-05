Jack Harlow pris dans une fusillade !

Le rappeur n'a pas été blessé.

Le Courier-Journal rapporte qu'une fusillade s'est déroulée dans un restaurant de Louisville dans le Kentucky, qu'une femme est morte et qu'un homme a été blessé. En ce vendredi, tout le monde faisait la fête pour célébrer le Kentucky Derby qui s'est déroulé samedi 1er mai. Parmi les convives se trouvait le rappeur Jack Harlow qui n'a pas été blessé.

La porte-parole du LMPD, Alicia Smiley a déclaré que des policiers avaient répondu à une alerte juste avant 1h30 du matin pour une fusillade au sein du restaurant Vibes. Arrivés sur les lieux, ils ont découvert une femme blessée par balles et décédée. L'homme qui lui a tiré dessus a été emmené à l'hôpital de l'Université de Louisville avec des blessures non mortelles.

TMZ a obtenu des images montrant le rappeur Jack Harlow sur les lieux du drame. Un invité filmait Harlow lorsqu'une altercation a éclaté entre un homme et une femme. Quelques secondes plus tard, on entend un coup de feu et on voit la foule se précipiter en courant vers la sortie de l'établissement.