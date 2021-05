Sadek explique la raison de son clash avec Fababy !

Sadek donne sa version de son beef avec Fababy !

Très proches il y a quelques années de cela, Sadek et Fababy ne sont plus aussi complices. Celui qui vient de sortir un album a décidé de s’expliquer sur l’origine de ce froid.

Cela fait déjà longtemps que Sadek est dans le game. L'auteur de "Aimons-nous vivants" a eu le temps de se lier d’amitié avec une multitude de rappeurs, mais aussi de se disputer fort. C’est exactement ce qui s’est passé avec Fababy. En 2012 déjà ils ont collaboré sur le titre "93 Babies". L’année suivante on les a retrouvés sur le morceau "Scénario". Mais ce lien artistique et personnel s’est rompu.

En 2018, Sadek a clashé Fababy. La raison ? Il n’a pas apprécié son absence sur la compilation "93 Empire". Il avait déclaré : “La maison 93 elle est ouverte, mais y’a une éthique aussi […]. A l’époque, je trainais avec F.A.B… mais nul F.A.B ! […] Je dis pas que F.A.B est un P* ou quoi, mais il ne correspond pas à notre éthique à nous 93”.

Interrogé par le média Rapelite, il a parlé de cette querelle. Il explique que tout aurait commencé avec le titre "Panam Boss" de La Fouine. Si Sadek était invité sur le single, l’enregistrement ne s’est pas passé comme prévu. Il dit s’être fait berner par Fababy et son entourage. Celui qui ne fait pas "Alliance" avec Vald déclare : "Ils nous ont fait un trafalgar que je me serais jamais permis de faire à aucun être humain. On a écouté le refrain 15 secondes moi et Mac Tyer, ils nous ont mis sur un passage totalement calculé. On nous a exploité, menti, trahi. Ce n’est pas la mentalité du 93".

S'il confirme que c’est désormais une histoire ancienne il ajoute qu’il ne travaillera plus jamais avec Fababy.