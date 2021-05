50 Cent et Swizz Beatz clashent Irv Gotti

Les révélations sur la mort de DMX n'ont pas plu à tout le monde...

La mort de DMX le 9 avril dernier a secoué le game dans son ensemble, nouvelle comme ancienne génération. Tout le monde a commémoré celui qui a été un des artistes les plus marquants dans le rap sur les 30 dernières années. D'autant que les circonstances de sa mort sont assez horribles : une attaque cardiaque qui ferait suite à une overdose, une semaine avant sa mort. Certains proches, comme Irv Gotti, ont commencé à donner des informations un peu plus précises sur ces circonstances affreuses, mais ça n'a visiblement pas plus à d'autres tauliers du rap.

50 Cent et Swizz Beatz ont en effet très peu apprécié les révélations de Irv Gotti, qui affirme que l'overdose est dûe à un crack frelaté de mauvaise qualité, coupé au Fentanyl, en répétant selon lui ce que lui ont dit les médecins sur place. Pour Fifty, ses révélations, vraies ou fausses, sont inutiles et font du mal. "Cet homme est un abruti. Est-ce qu'il vient juste de dire que DMX était mort pour avoir fumé du crack et du Fentanyl ? Pourquoi il voudrait dire des choses comme ça?", déclare 50 Cent sur Instagram.

Swizz Beatz, producteur de DMX à plusieurs reprises, s'est lui aussi exprimé à ce sujet dans les commentaires de ce post : "Ses actes ne mentent pas : ce gars est un clown". Voilà donc le pauvre Irv Gotti rhabillé pour l'hiver. Au sujet de DMX, Kanye West a réussi à lever un million de dollars pour sa famille, qui ne manquera donc de rien on l'espère. C'est la moindre des choses, de faire ça pour la famille d'un ami aussi légendaire !