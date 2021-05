Booba insulte Youssoupha !

Il persiste à s'acharner sur le lyriciste bantou.

A la retraite officiellement depuis la sortie de "Ultra" en mars dernier, Booba semble s'ennuyer ferme. Quand on pense à "retraite", ici, tout le monde s'imagine du repos et de la tranquillité, mais lui préfère ne rien changer et continuer à insulter tout le monde en se faisant des ennemis. Les derniers sur la liste ont été SCH, mais aussi Youssoupha, qui ont tous les deux sorti des albums salués par la critique récemment. Après avoir vanné le Prim's Parolier une première fois, le Duc a décidé de revenir à la charge de manière plus frontale.

Lorsque Booba s'était moqué de Youssoupha pour ses vêtements portés lors de son apparition sur "The Voice Afrique", Youss' avait simplement répondu "on est congolais ou on l'est pas", faisant référence aux sapeurs congolais, souvent habillés de manière extravagante et tape à l'oeil mais avec un certain style. On pensait donc que le Duc s'arrêterait là, mais il a préféré reposter la story de sa nouvelle victime en disant : "je me dois de rectifier : on est lais on on l'est pas". Une attaque bien agressive à l'orthographe douteuse à laquelle le Prim's Parolier n'a toujours pas répondu pour l'instant.

On l'imagine d'ailleurs assez mal répondre à ce genre d'attaques, lui qui avait même dans le temps fait un morceau pour dire qu'il trouvait toutes ces histoires de clashs ridicules. Quant à Booba, on s'imaginait que sa retraite serait plus paisible, et plus longue, mais il ne compte visiblement pas laisser le game tranquille.