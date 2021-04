Ecouter du rap au volant améliore votre conduite !

Poussez le son à fond !

C'est une information insolite comme on les aime : écouter du rap au volant ferait de nous un meilleur conducteur ! Ne rigolez pas, c'est le résultat d'une très sérieuse étude britannique menée par CX Lab, un cabinet britannique de conseil en sciences comportementales et la compagnie d'assurance automobile U Switch. Le résultat de cette étude est à lire dans son intégralité dans le New York Post. La conclusion estr simple : il y a un rapport de cause à effet entre le rap et la conduite en voiture. Si vous ajoutez du café dans l'équation, vous êtes au top !

L'étude porte sur 103 conducteurs confrontés à des situations différentes sur la route. CX Lab et U Switch ont calculé le temps de réaction qu'il leur a fallu avant de repérer une situation dangereuse, un obstacle sur la route ou un comportement illicite. Ils ont dû ensuite refaire le même test mais avec un changement. Ils devaient soit boire une tasse de café fort 20 minutes avant, soit écouter des bruits d'enfants ou de la musique, à choisir parmi les styles suivants : rap, techno, heavy metal, classique, jazz ou R&B.

Sans grosse surprise, le café aide vraiment les conducteurs. Selon les résultats, les conducteurs s'arrêtent en moyenne 26 mètres plus tôt que ceux qui n'ont pas bu de café. La musique vient tout de suite après et c'est le rap qui arrive en tête des styles musicaux qui favorisent la concentration. En moyenne, les conducteurs s'arrêtent 16 mètres plus tôt que ceux qui n'écoutent pas de musique.

Donc, vous pouvez monter le son et choisir votre meilleure playlist quand vous prenez le volant, cela vous aidera à être un meilleur conducteur !