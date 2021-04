Booba : Youssoupha lui répond de la meilleure des manière...

En bon sapeur congolais.

Ces derniers jours, Booba a attaqué Zola sur ses moyens de transports, SCH sur sa coupe de cheveux et Youssoupha sur ses choix vestimentaires. Jusqu'à maintenant, personne n'avait répondu. Mais le lyriciste bantou n'a pas la langue dans a poche et en bon sapeur congolais qui se respecte, il a totalement assumé et va même persister. Le tout sans se départir de son humour.

Booba s'était donc moqué du look de Youssoupha alors que celui-ci participe l'émission "The Voice Afrique francophone" sur la chaîne Vox Africa. Mais les moqueries du Duc ne vont certainement pas le faire reculer. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans une story dans laquelle il répond :

"Hype au max, on est Congolais ou on ne l'est pas... Samedi je remets ça."

Une décision totalement validée par DJ Battle qui écrit :

"Stylisme chaud, continue frérot, on apprécie FORT ! #CEGENREDEHYPE"

Rappelons que le Duc n'avait pas forcément apprécié le look de Youss' et l'avait taillé sans pitié sur Instagram en disant :

"Le boug croit il a dead le bail" - "Où allons-nous Zobi"

Sans rentrer dans le clash de manière frontale, le Prims Parolier reprend néanmoins la main en assumant totalement son choix vestimentaire et en continuant dans cette voie.

On a hâte de voir quelle tenue il va choisir pour la prochaine émission. On verra si Booba qui est actuellement au four et au moulin et qui semble vouloir se créer une nouvelle liste d'ennemis y trouvera à redire... Surtout qu'on n'avait dit pas les vêtements, faut-il le rappeler ?