Vald et Freeze Corleone : bientôt le feat ?

Le rappeur a fait des révélations.

Une combinaison entre Vald et Freeze Corleone serait la rencontre entre deux univers bien distincts, bien particulier qui ont une forte signature et qui sont facilement reconnaissables. Et il semble bien que les deux rappeurs aient décidé de tenter l'expérience. C'est Vald qui a vendu la mèche lors du live Twitch qu'il fait avec Gotaga pour présenter le projet de son label "Echelon Vol.2".

Répondant aux questions des internautes, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois a expliqué qu'il y avait clairement une possibilité pour qu'il fasse un feat avec Freeze Corleone :

"Le featuring avec Freeze Corleone devrait arriver si on fait les choses carrées. Ce serait incroyable de pouvoir le faire."

Evidemment, cette déclaration n'est pas passée inaperçue et les fans se sont réjouis de cette possibilité.

Mais Vald ne s'est pas arrêté là. Dans la même séquence, toujours en live sur Twitch avec Gotaga et entre deux parties de Fortnite, le rappeur a dévoilé un titre inédit "Footballeur".

Le streamer a d'ailleurs partagé cet extrait d'une minute ensuite sur ses réseaux sociaux. Sur Twitter, il a écrit :

"Pose toi bien__, ferme les yeux, et profite de cette exclu du prochain son de Vald"

Pose toi bien, ferme les yeux, et profite de cette exclue du prochain son de @vald_ld ???? ???? #Echelon #Footballeur pic.twitter.com/8foGZIdf6y — GotagaTV (@GotagaTV) April 26, 2021

Vald est donc très actif en ce moment et on a hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite.