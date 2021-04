Booba s'attaque à SCH !

On n'avait dit pas les cheveux !

Même s'il a été calme durant le live Instagram au cours duquel Damso a présenté son dernier album, "QALF Infinity", il faut quand même reconnaître qu'en ce moment, Booba est très chaud et surtout, on a l'impression qu'il cherche à renouveler son stock d'ennemis. Aux "classiques" Gims, Rohff, La Fouine, Kaaris, il a ajouté ces derniers jours Zola et Youssoupha. Mais ce n'est pas tout. Peut-être vexé d'être battu avec son album "Ultra" dans les charts par "Jvlivs 2", le Duc a donc lancé une pique enver SCH.

Le Duc a donc publié le classement des meilleures ventes d'albums tout en rappelant que "Ultra" n'était pas disponible en version physique et que donc, il ne se battait pas avec les mêmes armes que les autres rappeurs présents dans les charts. De ce côté-là, il a raison, mais il n'a pas pu s'empêcher d'ajouter une petite remarque qui dit tout à la fois de son humour mais aussi de son mauvais esprit. Il écrit :

"Sans physique on t'a dit... Mais avec un physique plus avantageux et sans queue de cheval."

Il faut dire que Booba n'aime être battu sur son propre terrain et que c'est cela qui lui a fait prendre la décision de ne finalement pas se mettre à la retraite et revenir dans le game (bon, en même temps, il n'en est jamais parti...). Mais, clairement, il n'aime pas ne pas être le numéro un et son orgueil et son esprit de compétition le pousse systématiquement à se confronter aux autres.

Peut-être y a-t-il aussi une autre explication : il voit bien, sans doute, que plus personne ne répond à ses attaques. Zola a clairement laissé couler, Youssoupha aussi, même ses ennemis historiques ont tendance à ne plus le calculer. Comme il semble ne se sentir bien que dans le clash, peut-être cherche-t-il un adversaire pour se relancer dans une vendetta ? SCH va-t-il tomber dans le panneau ?