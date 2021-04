Booba intervient dans le live de Damso pour... le complimenter !

On ne s'attendait pas à ça.

Comme prévu, une fois que le match entre le PSG et Manchester City a pris fin, Damso s'est rendu sur Instagram pour présenter son dernier album, "QALF Infinity" en live. Comme prévu aussi, Booba était présent dans les spectateurs durant la diffusion. Mais alors que tout le monde pensait qu'il allait mettre le boxon dans l'écoute de Dems, il a été relativement discret, ne sortant du silence que pour féliciter son ancien poulain pour ses morceaux et le complimenter. Oui, oui, vous avez bien lu. Le Duc a été sympa avec Dems et il s'est même intéressé à son travail ne postant des commentaires que pour lui dire tout le bien qu'il pensait de tel ou tel morceau ou demander qui jouait du saxophone sur le titre "Morose" comme nos confrères de Rap Plume le font remarquer sur Twitter. Alors qu'on l'attendait dans son rôle habituel de troll, Booba a pris tout le monde à contre-pied à la grande surprise du public et on parie aussi à celle de Damso qui devait sans doute s'attendre à passer une soirée une peu plus agitée...

On a pu donc lire des commentaires comme "Il est pas mal celui-là", "INCROYABLE" ou encore "C qui au sax ?"