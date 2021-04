DMX : un jour lui a été dédié par l’état de New-York

Le "Earl 'DMX' Simmons Day" aura lieu tous les 18 décembre.

La mémoire de DMX va perdurer dans l’état de New-York aux États-Unis. Une sénatrice new-yorkaise a annoncé qu’une journée pour honorer DMX avait été adoptée par le Sénat.

Depuis la mort de DMX, le 9 avril, les déclarations s’enchaînent. Ses funérailles ont eu lieu le week-end du 24 avril et l’émotion était forte pour ses proches et ses fans. Les hommages ont également été nombreux. Lors de la cérémonie non-publique, organisée le dimanche avec uniquement la famille et les proches de l’artiste, une grande annonce a été faite. DMX n’aura pas uniquement droit à un documentaire sur sa vie, mais aussi à son jour dans le calendrier. En effet, les sénateurs Andrea Stewart-Cousins et Jamaal T.Bailey accompagnés d’Érica Ford, co-fondatrice de l’organisation Life Camp, ont annoncé l'adoption de la résolution 631 avec d’autres membres du Sénat de New-York. Cette dernière atteste que le 18 décembre sera le "Earl 'DMX' Simmons Day", c’est-à-dire le jour de DMX, Earl Simmons de son vrai nom. La date n’a pas été choisi par hasard. Elle correspond à la date d’anniversaire du rappeur né à New-York.

Après les un million de dollars récoltés par Kanye West pour les proches de DMX, sa famille a certainement été très touchée par le geste de l’État qui a vu naître la légende. Un des sénateurs a déclaré : "Il est l’un des meilleurs artistes hip-hop qu’on n'ait jamais connu". En ajoutant : "C’est quelqu’un qui a beaucoup apporté à la génération hip-hop. En tant qu’enfant élevé par le hip-hop, je suis reconnaissant, pas seulement pour tout ce que DMX a apporté, mais je suis encore plus content de l’impact que Earl Simmons aura laissé sur le monde. Qu’il repose en paix et que sa mémoire soit une bénédiction".

On ne doute pas que le 18 décembre sera une journée particulière, même en dehors de l’État de New-York. Ce sera le "Earl 'DMX' Simmons Day" partout dans le monde.