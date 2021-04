Damso remercie ses fans dans un message touchant

Le rappeur belge sait qu'il a un public fidèle.

Ce mercredi 28 avril, Damso présentera son dernier projet lors d'un live sur Instagram. Conscient qu'il a peut-être été un peu loin dans ses délires et dans le suspens qu'il a laissé autour de ses intentions, il vient de publier un message à destination de ses fans dans lequel il les remercie pour leur soutien sans faille depuis le début de sa carrière.

"Très sincèrement Merci de m’avoir toujours suivi dans ma passion. Puisse Dieu vous bénir ainsi que toutes les personnes qui vous veulent profondément du bien. #viesurnous."

Très sincèrement Merci de m’avoir toujours suivi dans ma passion????????



Puisse Dieu vous bénir ainsi que toutes les personnes qui vous veulent profondément du bien.



À mercredi 23h#Viesurnous — DAMSO (@THEDAMSO) April 25, 2021

Lucide, le rappeur belge a sans doute conscience qu'il en a demandé beaucoup à ses fans et que ces derniers, malgré l'attente, ont toujours répondu présents quand les projets de Damso sont finalement sortis. Alors, on comprend que ses remerciements sont sincères et que l'artiste bruxellois a pris conscience de la chance qu'il avait d'avoir un public aussi fidèle, qui continue à le soutenir. Mais attention tout de même, Damso ne révèle pas tout non plus, il garde une part de mystère. Ainsi, on ne sait toujours pas le titre du projet qu'il va nous présenter, ni son format ou des éventuels featurings. Tout juste existe-t-il une discussion entre fans et sites spécialisés sur le #viesurnous que certains considèrent comme le possible titre du projet que Damso va nous présenter mercredi 28 avril.