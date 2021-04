Jay-Z s'est confié lors d'une rare interview

Jigga a commenté divers sujets

Chose très rare, Jay-Z a donné une interview. Le New-Yorkais s'est confié au Sunday Times. Dans cet entretien, Hov a abordé plusieurs sujets notamment celui du climat actuel aux Etats-Unis et l'état des relations raciales.

"C'est très frustrant. En tant qu'humain, nous sommes toujours sur des choses de base. Aujourd'hui, nous disons stop à la haine contre les personnes d'origine asiatique. Nous ne pouvons pas nous asseoir et pleurer sur le lait renversé, mais nous devons reconnaître qu’il y a du lait, non ? Sommes-nous aujourd'hui ? Non, nous sommes comme il y a 50 ans."

Le rappeur de 51 ans a aussi parlé des réseaux sociaux, évoquant à la fois leurs aspects positifs et négatifs et la raison pour laquelle il s'abstient le plus souvent.

"Vous ne pouvez pas donner un micro à quelqu'un 24 heures sur 24 et lui faire croire qu'il ne peut pas l'utiliser. Imaginez, vous avez un micro et vous êtes interrogé sur des questions de justice sociale à seulement 18 ans ? Je suis censé connaître la réponse mais si je ne réponds pas correctement, si je ne dis pas les bonnes choses et même si mes intentions sont bonnes, cela va être repris partout."

Le journaliste lui a aussi demandé comment il voulait que l'on se souvienne de lui. Et le patron de Roc Nation a révélé qu'il voulait "être avec les plus grands comme Bob Marley" ajoutant "mais ce n'est pas à moi de le dire".

Il est aussi revenu sur sa famille et a expliqué comment la pandémie de Covid-19 leur avait permis de mieux se connecter.

"Au début, on a pris le temps de se concentrer vraiment sur la famille et sur le fait d'être ensemble. De prendre le temps d'en apprendre davantage l'un sur l'autreµ. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, il a fallu réfléchir à cette nouvelle normalité. Mais ce qu'il en ressort, c'est que nous sommes tous connectés."

La parole de Jay-Z est rare mais elle est d'importance.