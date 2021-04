Booba clashe Zola et Kodes

Le Duc a de nouvelles cibles.

Booba n'est pas têtu. N'en déplaise à ses ennemis favoris (pêle-mêle, Rohff, Kaaris, Gims ou encore La Fouine), le rappeur des Hauts-de-Seine sait aussi mettre des tacles à la jeune génération comme il vient de le faire à Kodes et Zola en se moquant de leur dernier clip, "Ghini Ghini".

Si la réflexion de B2O a été faite sur le ton de l'humour, elle est quand même faite. A chacun, ensuite de le prendre comme il le veut... Dans sa story Instagram, le Duc a donc posté des images du clip entre les deux artistes pour remarquer qu'ils avaient de grosses voitures à l'étranger, mais de simples motos une fois rentrés en France...

"Ah voilà, y sont en féfé lambo à Dubaï et en mobylette sur paname, je savais!!! #SANSRANCUNEONPLAISANTE #MAISCESTREEL"

????Booba clash Zola et Kodes via son compte Instagram ! pic.twitter.com/vUxUs9VGcF — Generasonrap (@generasonrap) April 25, 2021

On pourrait trouver ça gratuit mais ça serait oublier que les deux rappeurs ont déjà une passe d'armes sur les réseaux en 2020 quand Zola s'était moqué de Booba lorsque ce dernier avait eu une crise d'asthme après un concert qui avait nécessité d'aller à l'hôpital. Et si, à l'époque, la réaction de B2O avait été plutôt soft quand on sait de quoi il est capable en matière de clash, rappelons que le Duc a très bonne mémoire et qu'il est rancunier. Il est certain qu'il a dû guetter la moindre faille en provenance de Zola et dès qu'il a vu une brèche, il s'est engouffré dedans pour lui mettre un petit taquet, faisant de Kodes une victime collatérale. Même s'il dit qu'il plaisante, rien de ce que fait Booba sur les réseaux n'est le fruit du hasard... Alors nouveau clash en vue ou simple pique ? L'avenir nous le dira, et ce sera sans doute très bientôt...