Kanye West rend hommage à DMX

On n'allait pas laisser passer l'occasion de faire des thunes sur un enterrement, hein Kanye ?

Que ce soit pour un enterrement, pour une naissance, pour une commémoration tragique ou autre, les américains ont toujours eu le chic pour transformer n'importe quoi en évènement rentable, à tout tourner en marketing, en spectacle vendeur. Une qualité qui a longtemps fait d'eux les plus grands entrepreneurs au monde, mais maintenant que tout le monde s'en est rendu compte, ça met parfois un peu mal à l'aise. Comme aujourd'hui, avec cet hommage à DMX rendu par Kanye West et Balenciaga.

En effet, pour marquer le coup et rendre un dernier hommage à DMX, Kanye West et Balenciaga ont décidé de sortir une sape à son effigie. Il s'agit visiblement d'un sweat ou d'un t-shirt manches longues très épais, où on voit le visage du rappeur en plein milieu, entouré de deux croix. Sur chaque manche, on a la date de naissance ou la date de décès de DMX imprimée en gros caractères. Au dessus de X, un petit "RIP" et derrière, en bas du dos, la phrase "In Loving Memory" en petits caractères.

Coût total du merch' "enterrement de DMX" : 200 dollars, rien que ça. En même temps, connaissant Kany West et Balenciaga, on pouvait s'attendre à ce genre de prix. La page où se vend le vêtement précise qu'il a été fabriqué de manière éthique, aux Etats-Unis, et que les bénéfices de cette vente seront reversés à la famille de DMX. C'est la moindre des choses quand on a ce genre d'idées...