6ix9ine sur scène pour la première fois depuis sa sortie de prison

Tekashi prend de gros risques pour faire rentrer les sous...

Toujours rien de très intéressant dans la vie de 6ix9ine. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on n'entend plus beaucoup parler de lui dans le rap game, peut-être parce qu'il a arrêté d'insulter tout le monde sur Instagram. Pas trop de nouveaux sons, pas trop d'actu, pas trop de clashs, il se murmure même que le rappeur arc-en-ciel serait en dépression. Même si on pense surtout ici que le clown commence à avoir épuisé toutes ses blagues et ses sketchs, et que le public commence à se lasser. En attendant un renouveau ou un autre clash, le rappeur-balance faisait son grand retour sur scène.

Une première depuis sa sortie de prison il y a presque un an maintenant. Il faut dire que jusqu'ici, le rappeur était placé sous étroite surveillance après sa collaboration avec les autorités, qui lui ont valu des menaces de mort. Cette fois 6ix9ine était à Orlando, au Tier Night Club, pour un show qui a visiblement duré une petite vingtaine de minutes, avec beaucoup de passages où il laisse la chanson faire le show à sa place. Une sorte de showcase encore plus court, comme en raffolent les rappeurs moyens, qui peinent à mettre en place de vrais shows et à être de vrais "performeurs" en live.

Il aura tout de même pris le temps de plonger dans la foule, un acte risqué dans sa situation. Le public présent a l'air d'avoir apprécié la performance et c'est bien ce qui compte. Quant à nous, on espère évidemment voir 6ix9ine recommencer à insulter tout le monde, ou au moins à sortir un album, car le dernier, "TattleTales", avait été un bel échec.