DMX : la vidéo de ses funérailles

Gros évènement hier pour les fans et les proches de DMX.

DMX a quitté ce monde, il y a de ça un peu plus de deux semaines, le 9 avril dernier. Une date dont les gens se souviendront désormais, pour un évènement qui a emporté toutes les personnalités du rap game US dans la tristesse, tant l'aura et l'influence de X étaient énormes. Désormais il repose en paix, puisque ses funérailles publiques ont eu lieu le samedi 24 avril, au Brooklynn's Barcalays Center, avant celles du 25 qui sont elles réservées aux proches. On vous fait un petit récap' de cette triste journée.

DMX memorial at Barclays: thousands of bikes and his casket in a monster truck. Incredible. pic.twitter.com/VDeeYS76M5 — Sarah! (@SarahisSorry) April 24, 2021

Le dernier voyage de DMX ????



Repose en paix ????



pic.twitter.com/wsOy8dlNoM — WRLD (@wrld_mag) April 24, 2021

Le légendaire NAS vient rendre hommage à DMX pic.twitter.com/iyV4uQL4iY #DMXMemorial #ripdmx — Kheire Meirane Amare (@k_meiraneamare) April 24, 2021

La cérémonie a été en tous points magnifique, un véritable hommage rendue à la légende que DMX était. Pour commencer, son cercueil rouge flamboyant était posé sur un énorme Monster Truck, le tout entouré de centaines et de centaines de motards : l'esprit Ruff Ryders était définitivement bien présent. Ensuite, Kanye West et son Sunday Service ont chanté pendant les funérailles, comme Swzz Beatz l'avait demandé. Une interprétation assez poignante, tout comme le passage de Nas sur scène venu essayer d'apaiser la douleur avec quelques mots.

La magnifique ouverture du mémorial de DMX par Kanye West et son Sunday Service. ????



pic.twitter.com/vfVBRtR6Hv — SHIMMYA (@shimmya_) April 25, 2021

Swizz Beatz said what needed to be said. ???? #DMXMemorial pic.twitter.com/hDEWAaSJ0m — Complex (@Complex) April 25, 2021

DMX's daughter wrote a song for her dad ???????? pic.twitter.com/JtSdc4j5Zo — Complex (@Complex) April 24, 2021

Le moment le plus déchirant est évidemment celui où la toute jeune fille de DMX, Sonovah, a rappé la chanson qu'elle avait écrité pour son père, devant une salle absorbée par la performance et la sincérité de la jeune fille. Eve, mais aussi Swizz Beatz auront dit quelques mots assez marquants, notamment ceux de Swizz : "les mots ne peuvent pas décrire notre douleur, mais nos gains sont énormes car on a maintenant un grand Monsieur qui nous surveille de là-haut, et qui nous guidera à travers nos voyages". Il a également ajouté qu'il aurait aimé que toutes les personnes qui montrent de l'amour pour X lui montrent de son vivant, car c'est quelque'un qui avait besoin qu'on l'aide et qu'on l'aime. Désormais il repose en paix, nos pensées vont évidemment à sa toute jeune fille qui vient de perdre la personne la plus importante de sa vie.