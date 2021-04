DMX mort d'une mauvaise dose de crack selon Irv Gotti

Pas une overdose, donc, mais de la drogue frelatée et encore plus nocive...

Le hip hop est toujours endeuillé par la mort de DMX, emporté suite à une attaque, consécutive à une prise de drogue. Ca a été l'occasion de rappeler à tout le monde que non, la drogue, en particulier la drogue dure, n'est pas quelque chose de "cool", de "tendance", malgré ce qu'en disent les rappeurs US constamment sous opiacés. Depuis le décès de la légende, les révélations se succèdent de la part de ses proches, mais c'est une déclaration de Irv Gotti sur le sujet qui a attiré notre attention.

Le célèbre producteur New-Yorkais été un grand ami de DMX depuis qu'ils ont travaillé ensemble sur l'album "It's Dark and Hell it's Hot", en 1997, un vrai classique. Dans une récente interview pour 107.5 WBCI, Irv a déclaré, au sujet de la mort de X : "Ils disent qu'il est mort à cause d'une mauvaise dose de crack à laquelle avait été mélangé du Fentanyl, c'est ce qui a provoqué l'overdose. Quand il est rentré à l'hopital, il a été diagnostiqué positif au Coronavirus et il ne pouvait pas respirer, c'est pour ça qu'ils l'ont mis sous respirateur. Mais ils l'ont dit à ce moment là, "son cerveau est mort" ".

Irv Gotti continue ensuite à se livrer sur ce moment et ce qui lui est passé par la tête : "Ils ont dit que même s'il revenait, il y avait de bonnes chances qu'il soit en mort cérébrale. Une fois qu'ils ont dit ça, je me suis dit que je ne voulais pas le voir comme ça, que s'il revenait, je voulais qu'il revienne pour être DMX, pas pour être en mort cérébral et en état végétatif". Le producteur termine en disant qu'il sait que DMX repose en paix, avec Dieu, et qu'il n'a plus à lutter contre tous ses démons là-haut.