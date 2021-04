Lil Mosey recherché par la police

Il est accusé de viol.

Décidément, rien ne va plus dans le rap game américain. Alors que ses idoles tombent une à une, la jeune génération doit faire face à la justice. Après Fivio Foreign qui vient d'être arrêté, c'est au tour de Lil Mosey d'avoir des ennuis avec la justice. Le rappeur a été accusé de viol au deuxième degré à la suite d'un incident survenu en janvier.

Selon TMZ, le natif de Washington est actuellement recherché par la police après avoir omis de se présenter à une audience du tribunal le mercredi 21 avril. Cette affaire a commencé après qu'une femme ait accusé Lil Mosey de l'avoir agressé sexuellement. Au départ, cette femme s'est rendue à une soirée où se trouvait le rappeur. Bien que l'une des victimes présumées ait initialement consenti à avoir des relations sexuelles avec l'artiste de 19 ans dans un véhicule, elle a fini par s'évanouir. Elle a ensuite expliqué que, peu de temps, après, Mosey est monté sur elle et lui a écarté les jambes pour qu'ils puissent à nouveau avoir des relations sexuelles.

La jeune femme se souvient également avoir eu des douleurs aux jambes pendant que le rappeur la forçait. Ensuite, elle a dit qu'un autre homme l'avait également forcée. Elle a subi des blessures et avait des ecchymoses au bras, au cou et à l'intérieur du genou. Elle affirme aussi avoir reçu des messages l'une des personnes présentes à la fête disant que Mosey et un autre garçon parlaient de "former deux filles".

S'il est reconnu coupable, Lil Mosey pourrait être condamné à la prison à vie.

L'année dernière, Lil Mosey avait déjà dû faire face à la justice après avoir été accusé de port d'arme. Il avait été placé en garde à vue avant d'être libéré sous caution.