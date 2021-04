Lil Wayne s’est marié !

Le rappeur et la mannequin Denise Bidot ont officialisé leur union.

Lil Wayne est désormais casé. Lui et sa compagne Denise Bidot ont annoncé leur mariage sur les réseaux sociaux.

Weezy démarre 2021 avec la bague au doigt, après une année 2020 plus que mouvementée. En effet, le fondateur de Young Money (qui a annoncé une nouvelle compilation du label) a eu quelques problèmes avec la justice l’année dernière. Il a plaidé coupable pour possession d’armes, puis s’est vu gracié par Donald Trump à qui il a apporté son soutien. Une prise de position qui lui a valu les foudres de quelques personnalités du rap game us ainsi que de certains fans. De plus, des rumeurs laissaient entendre que sa petite-amie, Denise Bidot l’avait quitté à cause de cela. Des allégations qu’elle a immédiatement démenties, mais leur relation semblait tout de même sur la scellette.

Quelques mois plus tard, tout semble allait pour le mieux puisque le couple s’est marié. Ensemble depuis juin 2020, Le "GOAT" selon Lil Baby et la mannequin et militante féministe Denise Bidot se sont dit oui. Dans un post sur Twitter, Wayne a annoncé la nouvelle : "L’homme le plus heureux du monde ! Aujourd’hui est le début de notre pour toujours". Il a ensuite fait référence au morceau "Mrs Jackson" d’Outkast en ajoutant : "Forever ? Forever, ever ?? FOREVER EVER !!!". Le tout, signé "The Carters". Après un premier mariage avec Toya Johnson (de 2004 à 2006), il semblerait que Lil Wayne ait trouvé la bonne !