DMX : Swizz Beatz veut que Kanye West chante à ses funérailles

Swizz Beatz était un des proches de DMX. Le producteur est très investi dans les funérailles de son ami, c'est pourquoi il espère convaincre Kanye West de chanter durant cet événement qui rendra hommage au Dark X Man. Page Six a révélé qu'il avait contacté l'ancien mari de Kim Kardashian afin qu'il participe au service commémoratif de DMX le samedi 24 avril au Barclays Center de Brooklyn.

On ne sait pas vraiment quelles étaient les relations entre le Dog et Ye mais DMX est apparu lors de plusieurs Sunday Services mars, avril et juin 2019, au cours desquels il dirigeait la prière. Une expérience qu'il avait ensuite partagée avec GQ :

A l'époque, Kim Kardashian avait partagé un extrait de cet "office" sur son compte Twitter.

Et puis, Kanye West et DMX ont aussi collaboré en musique. En 2003, Ye avait produit le titre 'Dogs Out" sur le cinquième album studio du X.

Pour le moment, on ne sait pas si Kanye West a accepté la requête de Swizz Beatz. Ce que l'on sait sur les funérailles de DMX, c'est que, à cause des restrictions sanitaires, le public ne pourra pas assister aux funérailles dans le Barclays Center, même si celui-ci peut contenir 19 000 personnes, mais le service sera retransmis en direct pour que les fans puissent se recueillir et rendre un dernier hommage au rappeur décédé le 9 avril dernier. Le dimanche 25, un office privé, pour la famille et les amis, aura lieu à l'église.