Waka Flocka Flame : il a reçu un prix de Donald Trump

Il vient de recevoir une médaille pour son engagement humanitaire.

Waka Flocka Flame vient de recevoir une médaille de la part de l’ancien président américain pour son engagement auprès d’une association à Chicago.

Juaquin James Malphurs dit Waka Flocka Flame vient d’obtenir une haute distinction. L’ancien rappeur a reçu le 16 avril, un "Lifetime Achievement Award", c’est-à-dire une récompense pour mettre à l’honneur l’accomplissement d’une vie (rien que ça). Depuis qu’il a arrêté la musique et pris sa retraite, l’ancien membre de la Brick Squad est engagé auprès de sa communauté. Surtout, il œuvre pour des œuvres de charité et des associations telles que Daughter of Destiny. Cette organisation aide les femmes dans le besoin et les nourrit. De plus, elle les accompagne dans leurs recherches de logement, d’emploi et dans leurs démarches administratives et médicales.

C’est l’investissement de l'interprète de "Workin" auprès de l’association basée à Chicago qui a attiré l’attention, notamment celle de Donald Trump. Lorsque l’ancien président des États-Unis était encore à la tête du pays, son administration avait fait les démarches pour décorer celui qui a toujours pensé être nul en rap. Le vendredi 16 avril, l’artiste, accompagné de son pasteur Bridget Outlaw, a donc été décoré d’une médaille. Il a déclaré : "Je veux juste remercier le président Trump pour sa reconnaissance. Je voudrais aussi remercier Bridget et tous ceux qui m’aime et qui me donne suffisamment d’amour en retour et font tout ce que j’ai toujours voulu faire en étant généreux".

On ne peut que saluer son engagement mais recevoir un prix des mains de Trump, est-ce vraiment un honneur ? La question est posée...