Black Rob : Diddy critiqué après son hommage

C'était sans doute la réaction la plus attendue après la mort de Black Rob, c'est de Diddy, son ancien "patron" au sein du label Bad Boy Records. Alors que les hommages continuaient d'affluer après la disparition du rappeur dans un hôpital d'Atlanta à l'âge de 51 ans, Diddy a pris le temps avant de faire une déclaration publique. Selon un ancien de Bad Boy et proche de Black Rob, Mark Curry, le mogul avait contacté Rob avant sa mort quand il a appris que son ancien protégé était très malade.

Néanmoins, Diddy savait qu'il devait aussi réagir publiquement, ce qu'il a aussi fait. Dimanche 18 avril, il a partagé une publication sur Instagram dédiée à la mémoire de Black Rob.

"Rest in Power King ! En écoutant tes disques aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont une chose en commun ! Tu as fait en sorte que des millions de personnes dans le monde se sentent bien et dansent ! Tu es unique ! DIEU TE PROTEGE ! Tu nous manqueras ! Love"