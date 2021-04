DMX : sa fiancée rompt le silence

Desiree Lindstrom a également rendu un hommage permanent au Dog avec un tatouage dédié à sa mémoire. La tatoo artist avait d'ailleurs commenté son travail pour elle et l'honneur qu'elle lui avait faite en lui confiant ce tatoo.

"Je suis me sens autant honorée qu'attristée de pouvoir réaliser ce tatouage. Je prie pour que vous trouviez votre chemin à travers ces temps difficiles et rappelez-vous à jamais de l'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Je suis heureuse d'avoir pu en être témoin. Le monde a perdu une icône mais aussi un père. Je prie pour votre famille. Repose en paix DMX. Merci de nous avoir inspirés et d'avoir donné une voix à Yonkers. Tu as fait bouger le monde et laissé ton empreinte. Tu nous manques."