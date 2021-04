Rim'K : son personnage disponible dans le prochain GTA ?

Le rappeur annonce être prêt pour le jeu vidéo.

Le rappeur Rim'K a fait un sous-entendu des plus surprenants sur ses réseaux sociaux. Il a posté une suite de photos montrant une reproduction 3D numérique de son visage. La légende a intrigué bon nombre de twittos : "C’est bon, je suis prêt pour le prochain GTA".

Il est vrai que la modélisation 3D de Rim'K ressemble à s'en méprendre aux protagonistes jouables du célèbre jeu vidéo "Grand Theft Auto". Son visage s'intègrerait parfaitement aux côtés de Trevor, Michael ou encore Franklin. Et cela à l'air de plaire au rappeur du 113 qui a même mentionné le compte officiel de l'éditeur de GTA, Rockstar Game.

C’est bon, je suis prêt pour le prochain GTA @RockstarGames ???????? pic.twitter.com/lOGEI4X4S8 — RIM’K ???? ADN maintenant dispo (@rimkofficiel) April 18, 2021

Malheureusement, ceci n'était qu'une simple blague de la part de notre tonton du bled. Rim'k n'est donc pas une des raisons pour laquelle le sixième volet de la saga GTA prend du temps à sortir puisqu'il ne sera pas un des personnages de la prochaine version.

Les images sont en réalité une reproduction pour mettre en scène l'interprète de "Cosmos" dans le clip "Brr" en collaboration avec Vladimir Cauchemar, Laylow et Asdek dont l'identité artistique est très porté sur le jeu vidéo, la technologie justement puisqu'ils sont enfermés dans un téléphone portable.

Rim'K a d'ailleurs posté une vidéo sur son compte Instagram d'un Avant/Après qui montre le processus de création des personnages du clip.

On ne pourra donc malheureusement pas faire sauter en parachute ou faire voler de voitures à Rim'K dans GTA. On garde quand même espoir pour l'avenir car ceci n'est pas impossible. On pense notamment à Mister V qui a bien eu son personnage dans NBA 2K, jeu vidéo de basket.