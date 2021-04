Azealia Banks : elle veut vivre et faire des enfants avec Kanye West

La rappeuse a déjà tout prévu.

Azealia Banks est plutôt cash. Depuis que Kanye West est de nouveau sur le marché, elle a fait comprendre via Instagram qu’elle avait un plan pour elle… et Yeezy!

Son divorce n’a même pas encore été prononcé que l’ex de Kim Kardashian est déjà à la recherche de la femme de sa vie. Le rappeur a annoncé ses critères. Il recherche une personne créative, c'est-à-dire une artiste qui pourra le comprendre et avec qui il pourra partager son univers. Il suffisait de demander Kanye ! Azealia Banks a déjà trouvé la femme qui lui faut, en sa personne.

Le 17 avril sur Instagram, celle qui a été accusée d’avoir mangé son chat a partagé un post du média américain Complex Music qui parlait des "recherches" du rappeur et producteur. Elle a mis en légende : "C’est mon gars. Le puissant démon noir qui attend dans mes ovaires et les testicules de Kanye sont enfin sur le point de se déchaîner sur le monde. Tous vos ni**as vont aller en prison". Une façon, plus ou moins subtile de faire passer un message à celui qui pèse plus d'un milliard de dollars. Mais elle ne s’est pas arrêtée là. La New-yorkaise a poursuivi dans des commentaires : "Je veux juste être mère d’un véritable enfant africain Azealia Banks x Kanye West". Avant de rajouter : "On aurait probablement un bébé Sagittaire en retour de bâton de tout ce qu’on a tous les deux pu dire sur Jay-Z. On fera s’arrêter le monde de l’art". Ou encore : "Il faudrait encore 50 ans avant que qui que soit assez habile pour créer un changement". Voilà des paroles assez surprenantes, mais qui ont le méritent d’être claires (plus ou moins).

Maintenant il ne manque plus que deux choses. D’abord qu’Azealia Banks confirme son célibat. En effet, cette dernière avait annoncé ses fiançailles en février avec Ryder Ripps. Ensuite, que Kanye West lui réponde favorablement. Si cela devait arriver, leur couple ferait probablement couler beaucoup d’encre...